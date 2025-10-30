Ричмонд
Брата короля Карла III лишат всех титулов и званий: ему придется жить вне Виндзорского замка

Брат короля Британии лишен титула принца и станет Эндрю Маунтбеттеном Виндзором.

Источник: Комсомольская правда

Королевский двор Великобритании предпринял решительные шаги в отношении принца Эндрю, младшего брата короля Карла III. Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, монарх инициировал процедуру лишения Эндрю всех формальных титулов и воинских почестей. Бывший принц больше не будет носить этот титул.

Одновременно с этим Эндрю получил уведомление о расторжении арендного соглашения на его резиденцию Royal Lodge в Виндзорском замке. В канцелярии короля подтвердили, что он покинет королевские апартаменты и переедет в частное жилье.

По данным британских СМИ, отныне он будет именоваться просто Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Сообщается, что новой обителью для него станет королевское поместье Сандрингем в Норфолке. Источники утверждают, что все расходы на его проживание король Карл III возьмет на себя.

На этом символические изменения не закончились. Как пишет Daily Mirror, в часовне Святого Георгия, где размещаются знамена рыцарей Ордена Подвязки, было спущено знамя с гербом принца Эндрю. Этот шаг фактически приравнивает его к статусу изменника родины, поскольку в ордене состоят только самые доверенные монарху лица.

