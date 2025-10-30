В штате Нью-Йорк ввели режим ЧС для финансирования продовольственных талонов

В штате Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации для финансирования продовольственных талонов. Соответствующее решение приняла губернатор штата Кэти Хокул на фоне действующего шатдауна в правительстве страны.
«Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — сообщила она в ходе пресс-конференции.
Отмечается, что с 1 ноября 2025 года жители США перестанут получать продуктовые талоны из-за продолжающейся приостановки работы правительства. Порядка 42 млн жителей получают их по программе продовольственной помощи. При этом в штате Нью-Йорк талонами пользуются более трех млн человек.
Ранее KP.RU сообщал, что группа конгрессменов США выступила за продление финансирования продовольственных талонов на фоне сохраняющегося в стране шатдауна.