На Украине с 31 октября введут круглосуточные почасовые отключения света

По всей Украине на фоне сложной ситуации в энергосистеме ввели круглосуточные отключения света, передает Telegram-канал «Укрэнерго».
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме завтра, 31 октября, круглосуточно во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления», — следует из публикации.
Кроме того, национальная энергетическая компания уточнила, что для украинских промышленных предприятий вводят круглосуточные графики ограничения мощности.
Напомним, ранее стало известно, что украинцы начали массово выезжать из Киева из-за частого отключения электроэнергии и отсутствия тепла в квартирах.