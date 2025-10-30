Юлия Савичева появилась в необычном наряде на премии «Жара». Фото

Ранее Савичева рассказала, что ей важнее демонстрировать свою внутреннюю красоту. По словам певицы, показывать свое тело имеет смысл, если женщине уже за 50, она родила несколько детей, но все еще находится в великолепной физической форме. Она добавила, что в других случаях, это просто «хайп».