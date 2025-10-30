Привольнов: Эмигранты в Израиле пожаловались на нежелание сдавать жилье россиянам

Эмигранты из России постоянно жалуются на нежелание израильтян сдавать жилье русским. Об этом в четверг, 30 октября, рассказал бывший ведущий программы «Контрольная закупка» Антон Привольнов на YouTube-канале Sheinkin40.
— Все жалуются на то, что сложно находить в аренду дома, квартиры. Плохо сдают, россиянам плохо сдают, русскоязычным плохо сдают, — подчеркнул он.
По словам журналиста, другим иностранным гражданам тоже сложно найти жилье в Израиле — некоторым релокантам даже приходится обращаться за услугами специальных поручителей.
