В Британии нашли мумию кота-стража, который охранял короля от злых духов

Артефакт нашли ещё в 1970-х годах во время реставрации аббатства, но затем он затерялся в архивных коллекциях. Недавно его случайно обнаружили при инвентаризации, и теперь мумия выставлена в музее округа Эппинг-Форест. Церковь, где нашли кота, была известна как место паломничества и чудесных исцелений, а сам Гарольд, по легенде, когда-то восстановил её после того, как пережил чудесное выздоровление.