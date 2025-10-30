Ричмонд
Тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе получил звание «Почетный наставник» Минспорта РФ. Фото

Алексей Юрков, старший тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе, удостоен знака отличия «Почетный наставник» от Министерства спорта РФ. Об этом написали в telegram-канале департамента по физической культуре и спорту ЯНАО.

Награду тренеру вручили за долгую работу в окружной спортивной школе олимпийского резерва.

«За содействие молодым специалистам в овладении знаниями, навыками и умениями по специальности в сфере физической культуры и спорта знаком отличия Минспорта России “Почетный наставник” награжден Алексей Юрков», — пишут в посте. Награду вручили за многолетнюю работу по подготовке молодых специалистов и спортсменов в окружной спортивной школе олимпийского резерва имени Т. В. Ахатовой.

Юрков за годы своей профессиональной деятельности подготовил множество талантливых спортсменов и тренеров. Среди его учеников можно выделить Ольгу Десятскую, которая является мастером спорта международного класса и чемпионкой России (2008, 2010, 2012). Также он воспитал Дениса Соколова, заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы (2012) и участника Олимпийских игр (2012).

Тренер Ямала Алексей Юрков.

Ранее URA.RU писало, что в Надыме (Ямал) стартовали тренировочные сборы для юных боксеров под руководством заслуженного мастера спорта России Дмитрия Дваля. Занятия проходят в рамках благотворительного проекта «Академия талантов» при поддержке компании «Газпром добыча Надым».