Тренер сборной Ямала по пулевой стрельбе получил звание «Почетный наставник» Минспорта РФ. Фото

«За содействие молодым специалистам в овладении знаниями, навыками и умениями по специальности в сфере физической культуры и спорта знаком отличия Минспорта России “Почетный наставник” награжден Алексей Юрков», — пишут в посте. Награду вручили за многолетнюю работу по подготовке молодых специалистов и спортсменов в окружной спортивной школе олимпийского резерва имени Т. В. Ахатовой.