Никита Пресняков собирается вернуться из США в Россию

Никита Пресняков покинул Россию в 2022 году, переехав в США. В сентябре 2024 года суд обязал музыканта выплатить долг по коммунальным услугам и парковке. Ранее сообщалось, что Пресняков не смог реализовать себя в США и выступал в барах для эмигрантов и вынужден был просить помощь у родственников из-за падения доходов.