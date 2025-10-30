В Пензенской области введены ограничения связи из-за беспилотной опасности

В Пензенском регионе объявлена опасность БПЛА.
В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории области действует режим повышенной готовности. Временно ограничена работа мобильного интернета для безопасности граждан», — пояснил губернатор Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
