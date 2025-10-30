Над пятью регионами России сбиты 14 украинских дронов

Над рядом регионов сбили еще 14 беспилотников.
Вооружённые силы России нейтрализовали 14 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны ликвидированы беспилотники над территорией пяти субъектов: Воронежская область — пять, Белгородская область — пять, Курская область — два БПЛА, Калужская область — один и еще один в Тульской области», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.
