Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над пятью регионами России сбиты 14 украинских дронов

Вооружённые силы России нейтрализовали 14 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

Над рядом регионов сбили еще 14 беспилотников.

Вооружённые силы России нейтрализовали 14 украинских беспилотников над пятью регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны ликвидированы беспилотники над территорией пяти субъектов: Воронежская область — пять, Белгородская область — пять, Курская область — два БПЛА, Калужская область — один и еще один в Тульской области», — уточнило ведомство в официальном telegram-канале.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше