Житель Борисовского района ударил случайную прохожую, возбуждено уголовное дело

Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД задержали мужчину, который ударил случайную прохожую в агрогородке Лошница.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в нападении на сельчанку в Борисовском районе задержали, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Сотрудники отделения уголовного розыска Загородного отдела милиции Борисовского РУВД задержали мужчину, который ударил случайную прохожую в агрогородке Лошница.

Инцидент произошел днем 28 октября вблизи дома 1 по улице Мичурина. Злоумышленник нанес женщине удар по голове, а затем скрылся. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и сообщила о произошедшем в милицию.

В распоряжении оперативников имелись сведения о приметах нападавшего. В кратчайшие сроки личность хулигана была установлена, им оказался ранее не судимый 53-летний местный житель. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог.

По факту хулиганства районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. -0-