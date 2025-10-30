Ричмонд
В американском Сенате отреагировали на идею Трампа по ядерным испытаниям

Член Сената Коттон: ядерные испытания позволят США опробовать новейшее оружие.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в скором времени проведет ядерные испытания. Он уже обратился с таким распоряжением в Пентагон. По мнению главы комитета Сената по разведке Тома Коттона, американские ядерные испытания позволят Вашингтону опробовать новейшее вооружение, транслирует Fox News.

Он добавил, что в тестировании будут участвовать и старые образцы техники. По мнению члена Сената, никаких угроз для третьих стран испытания не представляют.

«Во-первых, нужно убедиться, что они все еще в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе. И в-третьих, это поможет нашим ученых-ядерщикам и всем, кто участвует в ядерной программе поддержать свои навыки», — проинформировал Том Коттон.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил о необходимости таких испытаний. Он подчеркнул, что у Вашингтона большой ядерный арсенал.

