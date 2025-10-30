В американском Сенате отреагировали на идею Трампа по ядерным испытаниям

«Во-первых, нужно убедиться, что они все еще в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе. И в-третьих, это поможет нашим ученых-ядерщикам и всем, кто участвует в ядерной программе поддержать свои навыки», — проинформировал Том Коттон.