В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за продуктовых талонов

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул ввела режим чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов, работа которых была приостановлена из-за шатдауна федерального правительства. На пресс-конференции она заявила, что сделает всё возможное, чтобы жители штата не голодали.

Источник: AP 2024

С 1 ноября выплаты по программе продовольственной помощи могут быть прекращены для 42 миллионов американцев, что составляет примерно каждого восьмого жителя страны. В одном только Нью-Йорке талоны получают более трёх миллионов человек. Для поддержки населения также будет выделено дополнительно 65 миллионов долларов на чрезвычайную продовольственную помощь, что, по данным сайта губернатора, эквивалентно 40 миллионам порций еды.

Шатдаун в США произошел из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал воспользоваться остановкой работы для массовых сокращений персонала и выплат, а также для отказа от непопулярных у республиканцев программ.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше