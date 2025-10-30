В Нью-Йорке ввели режим ЧП из-за продуктовых талонов

С 1 ноября выплаты по программе продовольственной помощи могут быть прекращены для 42 миллионов американцев, что составляет примерно каждого восьмого жителя страны. В одном только Нью-Йорке талоны получают более трёх миллионов человек. Для поддержки населения также будет выделено дополнительно 65 миллионов долларов на чрезвычайную продовольственную помощь, что, по данным сайта губернатора, эквивалентно 40 миллионам порций еды.
Шатдаун в США произошел из-за того, что Конгресс не успел согласовать бюджет на новый финансовый год. Президент Дональд Трамп обвинил в сложившейся ситуации демократов и пообещал воспользоваться остановкой работы для массовых сокращений персонала и выплат, а также для отказа от непопулярных у республиканцев программ.