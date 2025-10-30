Челябинские инженеры ошеломили разработкой многоразовой космической ракеты

Как сообщало URA.RU ранее, президент России Владимир Путин заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в ближайшее время поступит на боевое дежурство. Она способна потенциально поразить как любую европейскую страну, так и долететь до столицы Новой Зеландии — Веллингтона, преодолев около 16,5 тысяч километров. Разработка новейшей ракетной установки, известной под индексом РС-28 «Сармат», также велась Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева.