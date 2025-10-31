Ленобласть отказалась от идеи единого тарифа на электрички

По словам Михаила Присяжнюка, единый тариф оправдан в условиях густонаселённого мегаполиса, такого как Санкт-Петербург, однако для Ленинградской области с большой территорией и неоднородной плотностью населения подобная мера экономически нецелесообразна. Он отметил, что расстояние между станциями внутри региона варьируется от 300 до 450 км, что напрямую влияет на себестоимость перевозок и размер субсидий. Присяжнюк подчеркнул, что маршруты, например, до Всеволожска и до Лодейного Поля невозможно уравнять по затратам и пассажиропотоку.