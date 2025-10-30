Ричмонд
СМИ: Руководство США переезжает на военные базы из-за убийства Кирка

Высшие должностные лица, работающие в администрации президента США Дональда Трампа, массово переезжают на военные базы — все из-за убийства политического активиста Чарли Кирка. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в журнале The Atlantic.

Трагедия с Кирком, а также активные протесты против политики Трампа вынудили представителей администрации принять необходимые меры. Кроме того, в адрес чиновников и их семей начали поступать угрозы.

На данный момент на базах ВС США живут — государственный секретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Также там находится пресс-секретарь ведомства DOGE Кэти Миллер, главный советник Трампа по внутренней политике Стивен Миллер и министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл, уточнили в издании.

10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на Чарли Кирка. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.

