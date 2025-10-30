Ричмонд
Эрдоган резко раскритиковал Мерца за позицию ФРГ по конфликту в Газе

Эрдоган заявил, что Израиль всегда «стремился подавить Газу голодом и геноцидом».

Источник: Аргументы и факты

Турецкий Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за позиции немецкой стороны, связанной с конфликтом в Газе.

«У ХАМАС нет бомб или ядерного вооружения, но у Израиля всё это есть, и он применяет это оружие для ударов по Газе. Разве вы, Германия, не видите этого? Разве вы, Германия, не следите за этим?», — сказал он.

Кроме того, Эрдоган заявил, что израильская сторона всегда «стремился подавить сектор Газа голодом и геноцидом».

Представитель СМИ задал Мерцу вопрос о риске повторения «ошибок прошлого». Мерц рассказал о «неизменной солидарности ФРГ с Израилем с момента его основания». Он отметил, что Германия «не всегда согласна» с действиями израильских властей.

Ранее сообщалось, что ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю.

