Эрдоган резко раскритиковал Мерца за позицию ФРГ по конфликту в Газе

Турецкий Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца из-за позиции немецкой стороны, связанной с конфликтом в Газе.
«У ХАМАС нет бомб или ядерного вооружения, но у Израиля всё это есть, и он применяет это оружие для ударов по Газе. Разве вы, Германия, не видите этого? Разве вы, Германия, не следите за этим?», — сказал он.
Кроме того, Эрдоган заявил, что израильская сторона всегда «стремился подавить сектор Газа голодом и геноцидом».
Представитель СМИ задал Мерцу вопрос о риске повторения «ошибок прошлого». Мерц рассказал о «неизменной солидарности ФРГ с Израилем с момента его основания». Он отметил, что Германия «не всегда согласна» с действиями израильских властей.
Ранее сообщалось, что ФРГ приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю.