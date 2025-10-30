Пентагон приказал военным Нацгвардии США готовиться к подавлению беспорядков

Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США пройдут обучение для боевых действий в условиях внутренних гражданских волнений. Соответствующее распоряжение, по данным The Washington Post, отдало руководство Пентагона.
Как сообщается, Минобороны США меняет стратегию использования сил гвардии. Цель — обеспечить их слаженное взаимодействие с федеральной, региональной и местной полицией для подавления возможных гражданских протестов.
Согласно инициативе, новые спецподразделения гвардии подготовят свыше 23,5 тысяч военных к действиям во время уличных волнений. Основная часть штатов выделит по 500 человек, остальные — от 250 до 450 военнослужащих.
К 1 апреля 2026 года учебная программа должна быть полностью реализована. Особое внимание уделят подготовке спецгруппы из 200 военнослужащих, которая приобретет экспертные навыки противодействия ядерным угрозам и террористическим атакам.
Ранее американский глава Дональд Трамп призвал Пентагов немедленно начать испытания ядерного оружия.