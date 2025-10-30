Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон приказал военным Нацгвардии США готовиться к подавлению беспорядков

Программа по подготовке военных Нацгвардии США к подавлению беспорядков будет завершена 1 апреля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи военнослужащих Национальной гвардии США пройдут обучение для боевых действий в условиях внутренних гражданских волнений. Соответствующее распоряжение, по данным The Washington Post, отдало руководство Пентагона.

Как сообщается, Минобороны США меняет стратегию использования сил гвардии. Цель — обеспечить их слаженное взаимодействие с федеральной, региональной и местной полицией для подавления возможных гражданских протестов.

Согласно инициативе, новые спецподразделения гвардии подготовят свыше 23,5 тысяч военных к действиям во время уличных волнений. Основная часть штатов выделит по 500 человек, остальные — от 250 до 450 военнослужащих.

К 1 апреля 2026 года учебная программа должна быть полностью реализована. Особое внимание уделят подготовке спецгруппы из 200 военнослужащих, которая приобретет экспертные навыки противодействия ядерным угрозам и террористическим атакам.

Ранее американский глава Дональд Трамп призвал Пентагов немедленно начать испытания ядерного оружия.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше