Полковник Минобороны, пострадавший при теракте, принял извинения обвиняемого

Офицер Министерства обороны Российской Федерации и его супруга, получившие ранения в результате террористического акта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, согласились принять извинения от обвиняемого в организации взрыва. Данная информация была озвучена в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда, сообщает «Коммерсантъ».
В соответствии с материалами судебного процесса, остальные потерпевшие — четверо владельцев поврежденных в результате инцидента автомобилей — отказались от принятия извинений подсудимого. Отмечается, что позиция всех пострадавших будет учтена судом при вынесении окончательного решения.
Следственные органы установили, что основной целью совершения теракта являлось устрашение гражданского населения и дискредитация деятельности органов государственной власти России. Изначально сообщники планировали осуществить подрыв автомобиля, принадлежащего следователю Главного следственного управления СК России, однако не смогли идентифицировать транспортное средство.
