Полковник Минобороны, пострадавший при теракте, принял извинения обвиняемого

Офицер Министерства обороны Российской Федерации и его супруга, получившие ранения в результате террористического акта на Синявинской улице Москвы летом 2024 года, согласились принять извинения от обвиняемого в организации взрыва. Данная информация была озвучена в ходе заседания 2-го Западного окружного военного суда, сообщает «Коммерсантъ».