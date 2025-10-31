540 узников концлагеря ДУЛАГ-102 перезахоронили в Ленобласти

В Ленобласти захоронили останки 540 узников концлагеря ДУЛАГ-102. Церемония прошла на воинском участке Захонье Рабитицкого гражданского кладбища в Волосово в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Ленинградской области.
— Останки обнаружили в 2023 году во время поисковых работ. Они принадлежали советским военнопленным и гражданским лицам, которые содержались в концлагере ДУЛАГ-102, действовавшем с сентября 1941 по конец 1943 года. По разным оценкам, за время существования лагеря там были замучены и убиты от 6 до 9 тысяч человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее в Петербурге почтили память жертв политических репрессий на Троицкой площади. А также почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Цветы возложили на Пискаревском кладбище.