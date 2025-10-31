Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

540 узников концлагеря ДУЛАГ-102 перезахоронили в Ленобласти

Останки похоронили на воинском участке.

Источник: t.me/sledcom47

В Ленобласти захоронили останки 540 узников концлагеря ДУЛАГ-102. Церемония прошла на воинском участке Захонье Рабитицкого гражданского кладбища в Волосово в рамках проекта «Без срока давности». Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Ленинградской области.

— Останки обнаружили в 2023 году во время поисковых работ. Они принадлежали советским военнопленным и гражданским лицам, которые содержались в концлагере ДУЛАГ-102, действовавшем с сентября 1941 по конец 1943 года. По разным оценкам, за время существования лагеря там были замучены и убиты от 6 до 9 тысяч человек, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге почтили память жертв политических репрессий на Троицкой площади. А также почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда. Цветы возложили на Пискаревском кладбище.