Полянский ответил на заявление Сибиги о снятии эмбарго с Кубы: «Истинное лицо киевского режима»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал голосование Украины против снятия эмбарго с Кубы.
Так Полянский ответил на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги об оправдании подобного решения.
«Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — написал Полянский в соцсети X.
Российский дипломат осудил Киев за неблагодарность, напомнив, что Россия в тяжелое для Украины время оказывала масштабную поддержку, не жалея ресурсов.
Накануне Сибига также заявил, что Украина приняла решение о закрытии посольства на Кубе и снижении уровня дипотношений со страной.
Ранее США ввели санкции в отношении ряда дипломатов из Республики Куба, в числе которых оказался глава государства Мигель Диас-Канель.