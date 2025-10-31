Ричмонд
Полянский ответил на заявление Сибиги о снятии эмбарго с Кубы: «Истинное лицо киевского режима»

Полянский раскритиковал Киев за голосование против снятия с Кубы эмбарго.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал голосование Украины против снятия эмбарго с Кубы.

Так Полянский ответил на слова главы МИД Украины Андрея Сибиги об оправдании подобного решения.

«Очень красноречиво показывает истинное лицо киевского режима. Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — написал Полянский в соцсети X.

Российский дипломат осудил Киев за неблагодарность, напомнив, что Россия в тяжелое для Украины время оказывала масштабную поддержку, не жалея ресурсов.

Накануне Сибига также заявил, что Украина приняла решение о закрытии посольства на Кубе и снижении уровня дипотношений со страной.

Ранее США ввели санкции в отношении ряда дипломатов из Республики Куба, в числе которых оказался глава государства Мигель Диас-Канель.

