Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Луков день 31 октября в честь апостола Луки

Узнали приметы и запреты на 31 октября, когда вспоминают апостола Луку.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 31 октября вспоминает апостола Луку. В народе принято праздновать Луков день. Все дело в том, что в названную дату устраивали луковые базары.

Что нельзя делать 31 октября.

Не следует давать деньги в долг. Запрещено употреблять острую пищу. В частности, это касалось болеющих людей. Предки верили, что их выздоровление может затянуться.

Что можно делать 31 октября.

По традиции, 31 октября было принято молиться апостолу. Он был покровителем иконописцев, а также живописцев. Вместе с тем день подходит для того, чтобы сходить на рыбалку. А еще именно в названный день устраивали луковые базары.

Согласно приметам, бледный месяц на небе предупреждает про снег. На потепление указывала лошадь, которая начинала фыркать.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Тем временем милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

А еще Минтруда сказало, что пенсия достигшим 75 и 80 лет вырастет в Беларуси с 1 ноября.