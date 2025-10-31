Что можно и нельзя делать в Луков день 31 октября в честь апостола Луки

Православная церковь 31 октября вспоминает апостола Луку. В народе принято праздновать Луков день. Все дело в том, что в названную дату устраивали луковые базары.
Что нельзя делать 31 октября.
Не следует давать деньги в долг. Запрещено употреблять острую пищу. В частности, это касалось болеющих людей. Предки верили, что их выздоровление может затянуться.
Что можно делать 31 октября.
По традиции, 31 октября было принято молиться апостолу. Он был покровителем иконописцев, а также живописцев. Вместе с тем день подходит для того, чтобы сходить на рыбалку. А еще именно в названный день устраивали луковые базары.
Согласно приметам, бледный месяц на небе предупреждает про снег. На потепление указывала лошадь, которая начинала фыркать.
