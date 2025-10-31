Хеллоуин и День темной материи: какие праздники отмечают в России и мире 31 октября

31 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Хеллоуин, День темной материи и День семи миллиардов.
Хэллоуин.
История Хеллоуина восходит к древнему кельтскому языческому празднику Самхейн. В VII веке римский папа Бонифаций IV учредил День всех святых, который сначала отмечался 13 мая, а затем был перенесен на 1 ноября, чтобы вытеснить языческие традиции. 31 октября стало вечером всех святых. Со временем языческие и христианские традиции смешались, и получился Хеллоуин.
В этот день дети и даже взрослые наряжаются в костюмы чудовищ или любимых персонажей, а также делают «светильник Джека» — фонарь из тыквы с вырезанной на ней злобной рожицей.
День темной материи.
День темной материи стали отмечать в 2017 году по инициативе Международной коллаборации по физике частиц. В эту дату принято собирать конференции и круглые столы по обсуждению этого явления. Темная материя — это гипотетическая форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и недоступна прямому наблюдению, однако составляет около четверти массы-энергии Вселенной.
День семи миллиардов.
31 октября 2011 года Фонд ООН в области народонаселения официальной определил, что приблизительно в этот день население Земли достигло семи миллиардов человек. Поэтому в честь такого события отмечается День семи миллиардов. При этом считается, что 15 ноября 2022 года население планеты перевалило уже за восемь миллиардов человек.