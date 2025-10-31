Хеллоуин и День темной материи: какие праздники отмечают в России и мире 31 октября

День темной материи стали отмечать в 2017 году по инициативе Международной коллаборации по физике частиц. В эту дату принято собирать конференции и круглые столы по обсуждению этого явления. Темная материя — это гипотетическая форма материи, которая не участвует в электромагнитном взаимодействии и недоступна прямому наблюдению, однако составляет около четверти массы-энергии Вселенной.