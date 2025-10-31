Народный календарь. Почему нельзя собираться в поездку на Илариона, 3 ноября

Православные 3 ноября отмечают Иларионов день, который назван в честь святых Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV на Руси. Они оба были известными проповедниками и основали несколько монастырей.
В народе считали, что к этому дню дороги начинает засыпать снегом. Отсюда появилось поверье, что на Илариона не стоит собираться в дальний путь, так как может случиться несчастье. Также в эту дату не стоит поднимать что-либо с дороги, ругаться, ссориться и обзывать людей.
Приметы погоды:
Свежий снег на сырой земле не тает — подснежники весной рано зацветут.
Снег выпал на мерзлую почву — жди хорошего урожая хлеба.
Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим.
Заяц-беляк сменил шубку — скоро придет зимняя погода.
Именины отмечают: Аза, Александр, Анатолий, Алексей, Юлиан, Яков, Пелагея, Аркадий, Василий, Денис, Владимир, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Сергей, Федор.