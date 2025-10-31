Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему нельзя собираться в поездку на Илариона, 3 ноября

Православные 3 ноября отмечают Иларионов день, который назван в честь святых Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV на Руси. Они оба были известными проповедниками и основали несколько монастырей.

Православные 3 ноября отмечают Иларионов день, который назван в честь святых Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского, жившего в XV на Руси. Они оба были известными проповедниками и основали несколько монастырей.

В народе считали, что к этому дню дороги начинает засыпать снегом. Отсюда появилось поверье, что на Илариона не стоит собираться в дальний путь, так как может случиться несчастье. Также в эту дату не стоит поднимать что-либо с дороги, ругаться, ссориться и обзывать людей.

Приметы погоды:

Свежий снег на сырой земле не тает — подснежники весной рано зацветут.

Снег выпал на мерзлую почву — жди хорошего урожая хлеба.

Вечер тихий и безоблачный — следующий день будет хорошим.

Заяц-беляк сменил шубку — скоро придет зимняя погода.

Именины отмечают: Аза, Александр, Анатолий, Алексей, Юлиан, Яков, Пелагея, Аркадий, Василий, Денис, Владимир, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Сергей, Федор.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше