The Hill: сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа

Сенат США выступил за отмену глобальных тарифов президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, информирует The Hill.
При этом в материале сказано, что итоги этого голосования носит «символический характер».
«Палата представителей вряд ли вынесет документ на голосование, а Трамп наложит вето», — говорится в публикации.
Речь идёт о резолюции об отмене глобальных тарифов, в том числе повышенных пошлины против союзников США: государств ЕС, Японии, а также Южной Кореи.
Инициативу Демократического партии поддержали республиканцы Рэнд Пол, Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски.
Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность отменить или снизить тарифы на импорт товаров, которые не производятся в Соединённых Штатах.