Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Hill: сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа

В материале сказано, что Трамп наложит вето на это решение.

Источник: Аргументы и факты

Сенат США выступил за отмену глобальных тарифов президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, информирует The Hill.

При этом в материале сказано, что итоги этого голосования носит «символический характер».

«Палата представителей вряд ли вынесет документ на голосование, а Трамп наложит вето», — говорится в публикации.

Речь идёт о резолюции об отмене глобальных тарифов, в том числе повышенных пошлины против союзников США: государств ЕС, Японии, а также Южной Кореи.

Инициативу Демократического партии поддержали республиканцы Рэнд Пол, Митч Макконнелл, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски.

Ранее сообщалось, что Белый дом изучает возможность отменить или снизить тарифы на импорт товаров, которые не производятся в Соединённых Штатах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше