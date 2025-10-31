Ая из «Города 312» появилась на сцене в инвалидном кресле впервые после инсульта

По слова музыкантов «Города 312», концерты группы с новой вокалисткой были организованы не только для выступлений, но и для сбора средств на реабилитацию Аи. Дмитрий Притула отметил, что инсульт певицы стал настоящим шоком для всей команды, а Диана Макарова подчеркнула, что Ая с юмором и самоиронией преодолевает трудности, вдохновляя врачей и пациентов.