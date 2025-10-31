В Греции арестовали подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

Греческая полиция арестовала двух человек по подозрению в убийстве президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса», бизнесмена Ставроса Димостенуса, застреленного в машине на автомагистрали Лимасола, сообщает ERT-news. Задержания прошли в Салониках; задержанные — 28-летние троюродные братья. По данным полиции, один из них был водителем автомобиля, участвовавшего в преступлении, второй — за рулем машины, на которой скрылись предполагаемые исполнители. В этой машине обнаружили генетический материал и отпечатки пальцев, которые сравнили с образцами арестованных.
Полиция предполагает, что именно один из задержанных стрелял, тогда как кипрские власти считают причастными к убийству обоих. Информация о возможном местонахождении подозреваемых поступила от кипрских коллег; их задержали в разных домах в западных районах Салоник. Оба постоянно проживают и работают на Кипре: один родом из Серре, другой родился в Грузии и имеет родственников в Салониках. Аресты произведены по европейским ордерам, прокуратура намерена начать процедуру экстрадиции в Кипр.
Димостенусу было 49 лет; он возглавлял «Кармиотиссу» с 2023 года. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из элитного дивизиона в первый низший дивизион. С февраля по апрель 2023 года команду тренировал россиянин Александр Кержаков, который покинул клуб после конфликта с руководством.