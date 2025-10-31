В Греции арестовали подозреваемых в убийстве президента кипрского футбольного клуба

Полиция предполагает, что именно один из задержанных стрелял, тогда как кипрские власти считают причастными к убийству обоих. Информация о возможном местонахождении подозреваемых поступила от кипрских коллег; их задержали в разных домах в западных районах Салоник. Оба постоянно проживают и работают на Кипре: один родом из Серре, другой родился в Грузии и имеет родственников в Салониках. Аресты произведены по европейским ордерам, прокуратура намерена начать процедуру экстрадиции в Кипр.