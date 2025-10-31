В Зимбабве запустили умные зернохранилища с искусственным интеллектом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел в эксплуатацию современные зернохранилища, оснащенные системами искусственного интеллекта (ИИ). Новый комплекс в Мутаре рассчитан на 56 тыс. т зерна. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на ZBC News.