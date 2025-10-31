Ричмонд
В Зимбабве запустили умные зернохранилища с искусственным интеллектом

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ввел в эксплуатацию современные зернохранилища, оснащенные системами искусственного интеллекта (ИИ). Новый комплекс в Мутаре рассчитан на 56 тыс. т зерна. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на ZBC News.

Современные элеваторы оборудованы цифровыми системами мониторинга, автоматизированной обработкой зерна и передовыми лабораториями контроля качества. Технологии позволят сократить потери зерна после сбора урожая, повысить эффективность хранения и обеспечить продовольственную безопасность.

«Несмотря на вызовы, наша аграрная отрасль растет. Мировая продовольственная программа (МПП) выразила готовность к сотрудничеству, чтобы Зимбабве стала центром для обеспечения региональных продовольственных нужд», — заявил президент.

Это событие ознаменовало запуск новой сельскохозяйственной стратегии на 2026−2030 годы, направленной на развитие сектора и повышение доходов фермеров.

Отмечается, что Зимбабве последовательно наращивает мощности аграрного сектора. Площадь орошаемых земель в стране уже превысила 220 тыс. гектаров, а к 2030 году планируется увеличить ее до 500 тыс. гектаров. -0-