Коми-пермяцкое блюдо с лосятиной удивило гостей фестиваля еды в Москве

«Пермский край удивил гостей самобытным блюдом с национальным колоритом — ляшками-коввдомками с лосятиной и лисичками. Рецепт воплотил в себе дух уральских традиций: сочная дичь и ароматные лесные грибы создают насыщенный, глубокий вкус, передающий богатство природы и культуру региона. Блюдо готовили повара ресторана коми-пермяцкой кухни “ЧӧскытКерку”», — сказано в telegram-канале ведомства.