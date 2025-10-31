На следующей неделе доллар ждёт праздничная аномалия. Каким будет курс рубля

​Решение ФРС по процентным ставкам вряд ли сильно изменит позиции доллара на мировом рынке, оно в целом уже заложено в котировках. На встрече восьмёрки стран ОПЕК+ 2 ноября может быть принято решение о расширении квот с декабря на 137 тысяч баррелей в сутки. Это негативно для цен на нефть, однако актив может получить хорошую поддержку в случае снятия торговой напряжённости между КНР и США. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС “Мир инвестиций” Александр Шепелев.