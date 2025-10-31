Потерявший стопы в теракте в Москве полковник принял извинения обвиняемого

Напомним, 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны и его жена. Полковник лишился ступней, а его супруга получила ранения головы. В тот же день задержали исполнителя теракта Евгения Серебрякова*. Заказчики предложили ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения.