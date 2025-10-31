Трамп подверг Байдена жесткой критике: он призвал посадить экс-президента в тюрьму

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он назвал бывшего главу государства уродом «внутри и снаружи». Такой пост Дональд Трамп опубликовал в соцсети.
Президент США заявил, что обожает смотреть, как «корчится» от боли Джо Байден. Так он прокомментировал известие о безосновательно начатом при экс-лидере расследовании против нынешнего главы государства.
«Он — преступник и должен сидеть в тюрьме. Крупный подлец и неудачник. Урод, как внутри, так и снаружи», — жестко выразился Дональд Трамп.
Конгресс также признал некоторые указы бывшего президента недействительными. Аннулированы все бумаги, которые были подписаны с помощью «электронной» подписи — автопера.