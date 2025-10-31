Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подверг Байдена жесткой критике: он призвал посадить экс-президента в тюрьму

Трамп назвал Байдена уродом внутри и снаружи.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он назвал бывшего главу государства уродом «внутри и снаружи». Такой пост Дональд Трамп опубликовал в соцсети.

Президент США заявил, что обожает смотреть, как «корчится» от боли Джо Байден. Так он прокомментировал известие о безосновательно начатом при экс-лидере расследовании против нынешнего главы государства.

«Он — преступник и должен сидеть в тюрьме. Крупный подлец и неудачник. Урод, как внутри, так и снаружи», — жестко выразился Дональд Трамп.

Конгресс также признал некоторые указы бывшего президента недействительными. Аннулированы все бумаги, которые были подписаны с помощью «электронной» подписи — автопера.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше