Экс-мэр Одессы Труханов официально лишился поста: Горсовет подтвердил информацию

Горсовет Одессы признал утрату гражданства бывшего мэра Труханова.

Источник: Комсомольская правда

Городской совет Одессы в четверг признали утрату экс-мэра Геннадия Труханова украинского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Игорь Коваль, исполняющий обязанности мэра, проинформировал депутатов горсовета о получении официального уведомления от миграционной службы. В документе сообщается, что Труханов утратил гражданство Украины в соответствии с законом.

«Одесский горсовет рассмотрел данное письмо. Депутаты единогласно приняли решение “принять к сведению”. Полномочия мэра официально прекращены», — следует из материала издания.

Напомним, что ранее киевский главарь Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова. Позже он сообщил, что намерен обжаловать решение киевских властей в суде.

Накануне стало известно, что в отношении Труханова и его замов предъявлены обвинения в служебной халатности из-за гибели людей при наводнении в Одессе.