The Atlantic: Рубио и Хегсет живут на военной базе из-за убийства Кирка

Высшее руководство Соединённых Штатов, в том числе госсекретарь Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, перебралось на базы ВС США неподалёку от Вашингтона, пишет The Atlantic.
По данным издания, переезд связан с мерами безопасности после убийства Чарли Кирка. До этого Рубио и Хегсет жили в своих домах. Сейчас они поселились в «генеральском квартале» в военном анклаве Форт Макнейр.
Кроме того, на военные базы перебрались министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, министр армии Дэниел Дрисколл, замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, а также «неназванный чиновник».
В материале сказано, что они защищены «не только от потенциального насилия, но и от протестов».
«Эти госслужащие теперь могут полагаться на Вооружённые силы США для усиления своей личной безопасности. Но так много из них сделали этот шаг, что теперь для высших офицеров страны не хватает жилья», — говорится в публикации.
Напомним, политический активист Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы в ходе его выступления на территории университета в американском штате Юта. Он был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.