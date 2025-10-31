Американского продюсера Пирса осудили на 146 лет за убийства и изнасилования

Окружной суд Лос‑Анджелеса приговорил голливудского продюсера Дэвида Пирса к 146 годам лишения свободы — причиной стали изнасилования и убийства. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в британской газете Metro.
Пирса признали виновным в смерти 24‑летней Кристи Джайлс — начинающей актрисы и модели. В списке жертв также значится 26‑летняя Хильда Марсела Кабралес‑Арсола. Девушки скончались 13 ноября 2021 года от передозировки наркотиков.
Артистки познакомились с продюсером на вечеринке, после чего Пирс пригласил их в свой дом в Беверли‑Хиллз. Там он дал им наркотические вещества, включая фентанил и GHB — препарат, часто используемый при изнасилованиях.
ДНК Пирса была обнаружена на телах обеих жертв — в том числе под ногтями Кабралес‑Арсолы.
— Их тела были оставлены умирать возле больниц Лос-Анджелеса людьми в масках, — добавили в материале.
