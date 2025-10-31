В России предложено ввести обязательную видеосъемку сделок с жильем

Инициатива появилась после громкого судебного разбирательства с участием певицы Ларисы Долиной. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск артистки к покупательнице Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и была введена в заблуждение при заключении договора. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное жилье и признал его за певицей. Участники рынка недвижимости отметили, что этот прецедент создал серьезные риски для добросовестных покупателей вторичного жилья.