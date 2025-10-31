Названа дата похорон актера Анатолия Меньщикова

Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков, выдающийся актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, скончался 30 октября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом состоится 3 ноября в Большом фойе театра с 10:00 до 12:00.
Как сообщил ТАСС директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок, похороны состоятся в тот же день на Троекуровском кладбище.
В некрологе, опубликованном театром, подчеркивается, что уход Меньщикова стал горькой и невосполнимой утратой для всего коллектива, выражаются глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Ранее сообщалось, что прощание с актером Поповым пройдет в столичной ЦКБ 1 ноября.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.