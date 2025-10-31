Названа дата похорон актера Анатолия Меньщикова

Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Меньщиков, выдающийся актер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, скончался 30 октября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания с артистом состоится 3 ноября в Большом фойе театра с 10:00 до 12:00.