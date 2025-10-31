Ричмонд
Слуцкий назвал полным абсурдом предложение запретить мультфильм «Маша и Медведь»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал идею запретить мультфильм «Маша и Медведь», назвав её абсурдной. По его словам, подобные предложения подрывают доверие к здравомыслию депутатов и общественных деятелей.

Источник: Life.ru

«Вот из-за таких идей люди теряют веру в здравомыслие депутатов и общественных деятелей. Предложение ограничить показ мультфильма “Маша и Медведь” — это полный абсурд. Не надо искать врага там, где его нет», — заявил Слуцкий в беседе с ТАСС.

Депутат отметил, что настоящей угрозой традиционным семейным ценностям являются не детские мультфильмы, а высокие ставки по ипотеке и растущие цены на жильё. А мультфильмы, на которых выросли целые поколения, надо оставить в покое", подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что депутат Нина Останина посоветовала запретить блогера, который призвал к отмене «Маши и Медведя». Она отметила, что такие люди не понимают, о чём говорят, и порекомендовала им самим иногда впадать в детство.

Напомним, политолог Попов предложил ограничить показ мультсериала «Маша и Медведь» на телеканалах и стриминговых платформах. По его словам, сюжет, где девочка растёт без родителей, якобы противоречит традиционным семейным ценностям и может негативно повлиять на детское восприятие института семьи.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

