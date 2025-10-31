Ричмонд
Похороны Меньщикова пройдут 3 ноября на Троекуровском кладбище в Москве

Церемония прощания с заслуженным артистом Российской Федерации, актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Анатолием Меньщиковым состоится 3 ноября на Троекуровском кладбище. Данную информацию предоставил директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

Похороны пройдут в Москве.

«Погребение Анатолия Сергеевича запланировано на понедельник. В дневное время, место захоронения — Троекуровское кладбище», — уточнил представитель театра в беседе с корреспондентом ТАСС.

Артист скончался сегодня, 30 октября, на 76-м году жизни. Смерть наступила вследствие длительного заболевания. Проститься с Меньщиковым можно будет 3 ноября в период с 10:00 до 12:00 в Большом фойе театра.