Илья Медведев: ЕР как партия должна ассоциироваться с созиданием

Партия «Единая Россия» должна ассоциироваться с идеями созидания и развития, а не с запретами. Об этом рассказал руководитель проектов ЕР Илья Медведев.

ЕР занимается реализацией новых проектов.

Партия «Единая Россия» должна ассоциироваться с идеями созидания и развития, а не с запретами. Об этом рассказал руководитель проектов ЕР Илья Медведев.

«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами», — передает РИА Новости слова Медведева. Он уточнил, что задачи партии связаны с созидательными проектами и помощью российскому бизнесу в их реализации.

Ранее Илья Медведев критиковал возможность применения китайской модели управления с жесткими мерами наказания за коррупцию в России, указывая на различия в культурных и управленческих традициях двух стран. При этом он отметил целесообразность участия «Единой России» в формировании инновационной экосистемы по аналогии с ролью Коммунистической партии Китая в развитии технологической сферы, что соответствует стратегическому курсу на достижение технологического суверенитета России.

