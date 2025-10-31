В России хотят ввести обязательную страховку для собак

«В ГД продолжают поступать многочисленные обращения граждан, которые стали жертвами нападения как бездомных, так и домашних собак, в связи с чем пришло время обеспечить защиту их прав. Законопроект, разработанный депутатами ЛДПР вместе с замруководителя центрального аппарата партии Элеонорой Кавшар, внесут на рассмотрение Госдумы 31 октября», — сообщили «Известия».