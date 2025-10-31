ISU вряд ли будет требовать с Валиевой возмещения

Швейцарский суд отклонил ходатайство по делу Валиевой об отмене или пересмотре решения CAS.
Международный союз конькобежцев (ISU) не будет препятствовать возвращению фигуристки Камилы Валиевой к соревнованиям из-за невыплаты судебных издержек. Об этом заявила спортивный юрист Анна Анцелиович.
«Думаю, что они просто рады, что этот вопрос закрылся, и все. Скажу честно, вряд ли они будут требовать с нее деньги», — отметила Анцелиович, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) РБК. По ее словам, формулировки обязательства Валиевой возместить издержки ISU выглядят невнятными.
Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Адвокаты спортсменки подали апелляцию в марте текущего года, пытаясь оспорить дисквалификацию за положительную допинг-пробу.
Напомним, что дело Камилы Валиевой началось после Пекинской Олимпиады 2022 года, когда в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года с аннулированием всех результатов после 25 декабря 2021 года. Защита Валиевой утверждала, что вещество могло попасть в организм случайно через десерт, приготовленный дедушкой, и настаивала на том, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло значимые доказательства, однако Федеральный суд Швейцарии признал эти аргументы недостаточными для пересмотра решения.