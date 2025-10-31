ISU вряд ли будет требовать с Валиевой возмещения

Напомним, что дело Камилы Валиевой началось после Пекинской Олимпиады 2022 года, когда в ее допинг-пробе обнаружили триметазидин. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку на четыре года с аннулированием всех результатов после 25 декабря 2021 года. Защита Валиевой утверждала, что вещество могло попасть в организм случайно через десерт, приготовленный дедушкой, и настаивала на том, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло значимые доказательства, однако Федеральный суд Швейцарии признал эти аргументы недостаточными для пересмотра решения.