Россиян предупредили о самом опасном распространенном вирусе: что сказал врач

Мясников рассказал об опасности респираторно-синцитиального вируса.

Источник: Комсомольская правда

Респираторно-синцитиальный вирус наносит значительный вред легким. Последствия его воздействия нередко требуют лечения в условиях больницы. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

Он добавил, что заболевание не только часто требует реанимационного лечения, но и имеет высокий показатель летального исхода — от 7% до 10% случаев.

«Это причина номер один для бронхиолита. Это третья причина госпитализации по причине воспаления легких и воспаления нижних дыхательных путей после гриппа и короновируса», — сказал врач.

При этом Мясников подчеркнул, что респираторно-синцитиальный вирус опаснее, чем заболевание короновирусом и гриппом.

Ранее пресс-служба московского Роспотребнадзора проинформировала, что хотя эпидобстановка по ОРВИ в городе сохраняет стабильность, отмечается рост доли гриппа среди циркулирующих вирусов.