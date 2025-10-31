Названа дата похорон заслуженного артиста Анатолия Меньщикова

Меньщиков посвятил сцене больше полувека. Его творческий путь начался ещё в Театре на Таганке, где он впервые вышел на подмостки в спектакле «Тартюф». За годы работы в Театре Вахтангова актёр сыграл свыше ста ролей, работая с мэтрами — Евгением Симоновым, Петром Фоменко, Римасом Туминасом и Юрием Любимовым.