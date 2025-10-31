Прощание с Меньщиковым пройдет 3 ноября в театре Вахтангова

Церемония прощания с актером Анатолием Меньщиковым состоится 3 ноября в фойе Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.
Мероприятие стартует в 10:00, оно продлится до 12:00 часов. После артиста похоронят на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.
Меньщиков получил профильное образование в Театральном институте имени Щукина. На сцене Театра имени Евгения Вахтангова он сыграл почти в сотне постановок.
Одной из ярких работ последних десятилетий для актера стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Их дуэт с Марией Ароновой неизменно срывал аплодисменты зрителей.