Прощание с Меньщиковым пройдет 3 ноября в театре Вахтангова

Церемония прощания с актером Анатолием Меньщиковым состоится 3 ноября в фойе Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом в четверг, 30 октября, сообщил заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

Мероприятие стартует в 10:00, оно продлится до 12:00 часов. После артиста похоронят на Троекуровском кладбище, передает ТАСС.

Меньщиков получил профильное образование в Театральном институте имени Щукина. На сцене Театра имени Евгения Вахтангова он сыграл почти в сотне постановок.

Одной из ярких работ последних десятилетий для актера стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». Их дуэт с Марией Ароновой неизменно срывал аплодисменты зрителей.