Исполнитель Akmal после скандала в Казахстане заявил, что Россия крепчает

Певец Akmal после скандала с отказом принимать желто-синий пакет заявил, что РФ крепчает.

Источник: Комсомольская правда

Певец Акмаль Ходжаниязов (Akmal) заявил, что Россия крепчает. Ранее он оказался в центре скандала. Во время выступления в Казахстане исполнитель не принял пакет желто-синего цвета. Он прокомментировал инцидент в беседе с РИА Новости.

Певец подчеркнул, что страна крепчает от слухов, которые разводят «за спиной». По его словам, недовольные продолжают «лаять». Стоит напомнить, что тур музыканта отменили из-за инцидента.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую», — ответил Акмаль Ходжаниязов.

В том числе, концерт исполнителя отменили и в Казахстане. Мероприятия должны были пройти в Павлодаре и Усть-Каменогорске. Концерты отменены по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам, объяснили фанатам.