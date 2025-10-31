Ричмонд
«Могу быть веселой»: Елена Рыбакина описала себя вне корта

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина описала себя вне теннисного корта, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе Рыбакина обеспечила себе квалификацию на Итоговый чемпионат после выхода в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). Она заняла последнее, восьмое место, обойдя в борьбе за отбор на финальный турнир года 18-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Недавно она высказалась о своих личных качествах.

«Возможно, как человек довольно замкнутый, могу быть веселой, чуткой и просто собой», — сказала Рыбакина в ролике на YouTube-канале WTA. В текущем сезоне Рыбакина выиграла два титула на турнирах в категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай).

Ранее выяснилось, с кем и когда открывает Итоговый турнир года казахстанка Елена Рыбакина.