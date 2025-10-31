Названы возможные причины появления синих собак в Чернобыле

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были обнаружены бездомные собаки с необычной синей окраской шерсти. Как заявил в интервью ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, существует две основные версии происхождения нестандартного окраса животных.
По мнению депутата, радиационный фон не мог стать причиной изменения цвета шерсти, поскольку уровень радиации в данной местности недостаточен для вызывания подобных мутаций. Бурматов предположил, что собаки могли самостоятельно окраситься, попав в лужу с красителем, или же были специально покрашены третьими лицами.
Парламентарий не исключил, что неестественный окрас мог быть создан умышленно организаторами нелегальных экскурсий в Припять с целью привлечения дополнительного внимания к их деятельности.
Ранее сообщалось, что заброшенная зона Чернобыля стала пристанищем для «ухилянтов».
