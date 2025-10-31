Названы возможные причины появления синих собак в Чернобыле

По мнению депутата, радиационный фон не мог стать причиной изменения цвета шерсти, поскольку уровень радиации в данной местности недостаточен для вызывания подобных мутаций. Бурматов предположил, что собаки могли самостоятельно окраситься, попав в лужу с красителем, или же были специально покрашены третьими лицами.