Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года

Последняя рабочая неделя 2025 года сокращена до двух дней — понедельника и вторника. Об этом проинформировал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, правительство приняло решение сделать 31 декабря выходным днём путём переноса выходных.
«И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря», — подчеркнул Нилов в беседе с РИА Новости.
Напомним, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что предстоящий новогодний отдых станет для россиян рекордным по своей продолжительности. Его длительность составит 12 дней, что превышает аналогичные периоды прошлых лет. Кроме этого, ранее Котяков сообщил, что жителям России не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю.