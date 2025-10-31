Россиянам напомнили о двухдневной рабочей неделе в конце года

Напомним, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что предстоящий новогодний отдых станет для россиян рекордным по своей продолжительности. Его длительность составит 12 дней, что превышает аналогичные периоды прошлых лет. Кроме этого, ранее Котяков сообщил, что жителям России не стоит ожидать перехода на четырехдневную рабочую неделю.