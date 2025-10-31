Мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК украинского Кременчуга

Мужчина устроил стрельбу в здании территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов — прим. «ВМ») города Кременчуг. Об этом в четверг, 30 октября, сообщили в пресс-службе Полтавского областного ТЦК.
Инцидент случился в 16:00 по местному времени — тогда же военные оформляли документы и досматривали военнообязанного гражданина.
— В ответ на вопрос работника полиции относительно наличия запрещенных предметов или веществ, он достал пистолет и произвел несколько выстрелов, — добавили очевидцы.
Стрелка оперативно задержали. В результате произошедшего пострадали два человека — их госпитализировали врачи, передает Lenta.ru.
